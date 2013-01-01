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Разработка сайтов под ключ

Мы создадим сайт любой сложности под ваши запросы, будь то блог, продающий сайт, интернет магазин или одностраничный сайт.

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разработка сайтов под ключ

Создаём сайты на WordPress и Tilda

Мы специализируемся на двух системах, но знаем их безупречно! Почему именно WordPress? WordPress бесплатная и самая популярная CMS по всему миру. Гибкость Wordpress позволяет разработать абсолютно любой сайт, а возможности масштабирования позволяют реализовать любую задумку! Почему Tilda? Tilda отличный конструктор, который подойдет для не больших проектов и позволит их реализовать в кратчайшие сроки.

Разработка сайтов на Wordpress
Создание сайтов на Tilda

Какой сайт вам нужен?

Новостной сайт

Соберите свою аудиторию, публикуя тематический контент любого формата (статьи/видео/подкасты). Отлично подходит для стратегии контент-маркетинга и органического продвижения. Может быть выполнен в форматах: статейника, блога, агрегатора и т.д.

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Интернет-магазин

Разместите свои товары в интернете и торгуйте онлайн. Подходит для любых видов интернет-коммерции, завязаной на товарах любой тематики и вида: физических, виртуальных и информационных. Возможна интеграция со многими CRM (AMO / 1С / Мой склад и т.д.).

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Корпоративный сайт

Презентуйте свою компанию или себя в интернете, расскажите о своей деятельности. Имиджевый сайт станет визитной карточкой вашего бизнеса, повышающий уровень доверия клиентов к вашей деятельности, а так же увеличит известность бренда.

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Сайт услуг

Предлагайте и продавайте услуги вашего бизнеса онлайн в удобном вам формате: заявки на услугу, онлайн запись по графику и без него, и т.п. Подходит для любых видов услуг: консультации, запись, выезд, аренда и т.д. Возможна интеграция со многими CRM (AMO / 1С / Мой склад и т.д.).

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Разработка статейника
Разработка интернет магазина
Разработка имиджевого сайта
Разработка сайта услуг с онлайн записью

Портфолио

LOOM

Корпоративный сайт, Интернет-магазин

Магазин, Мода

Альтатек

Лендинг

Услуги

РадДорс

Корпоративный сайт, Сайт услуг, Интернет-магазин

Магазин, Двери
РадДорс
Интернет-магазин
  • Корпоротивный сайт и интернет-магазин
  • Индивидуальный дизайн
  • CMS Wordpress
raddoors.ru
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Создание интернет-магазина дизайнерской моды
Wordpress
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РадДорс

Наш магазин – сайт дверей, где вы сможете выбрать из огромного количество моделей тот вариант, который максимально подойдёт именно вам. В наличии входные металлические и межкомнатные двери популярных брендов – Perfecto Porte, Sofia, Mezzo Porte, а также огромный выбор дверной фурнитуры: Armadillo, Sofia. Разнообразие ассортимента позволит выбрать двери самого разного ценового диапазона, дизайна и стиля исполнения.

Сайт: https://raddoors.ru/

Вид сайта: Интернет-магазин

Технологии: WordPress
Срок: 2.5 мес.
Описание проекта: разработка интернет-магазина с онлайн продажи дверей. Также было сделано:
1. Возможность добавления вариативных товаров с выбором различных аттрибутов
2. Добавлена возможность покупки в один клик
3. Был написан парсер для переноса данных со старого сайта

По окончанию проекта так же была составлена инструкция по сопровождению и поддержке сайта в дальнейшем.

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Альтатек

«Altatec» — стабильная и амбициозная компания, активно и успешно работающая на российском и зарубежных рынках с 2013 года. Мы работаем как с коммерческими, так и государственными компаниями. Число наших клиентов постоянно увеличивается, как и количество реализованных проектов.

Сайт: https://altatec.ru/

Вид сайта: Лендинг

Технологии: Tilda
Срок: 1 мес.

Галерея

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LOOM

Loom by Rodina — Российский бренд одежды. Основатель и дизайнер Светлана Родина.
Команда Loom by Rodina сотрудничает с лучшими поставщиками натуральных тканей, строго контролирует качество пошива изделия на своем производстве.

Находясь в индустрии моды более 18 лет и сотрудничая с наиболее известными домами моды, сначала как модель, а затем как Байер московских и зарубежных бутиков, Светлана получила опыт и знания как будущий дизайнер. Так в марте 2016 года родился собственный бренд одежды Loom by Rodina. В 2016 году Светлана успешно окончила Московскую государственную академию промышленных и прикладных искусств им. Строганова, факультет реставрации и живописи, что помогает ей не только изобретать коллекции, но и создавать эскизы для моделей.

Сайт: https://loom.moscow/

Вид сайта: Интернет-магазин

Технологии: WordPress
Срок: 1.5 мес.
Описание проекта: разработка интернет-магазина расширенным функционалом, а именно:
1. Каталог товаров с удобной фильтрацией
2. Журнал новостей магазина
3. Вариативные товары
4. Осуществление поддержки сайта

По окончанию проекта так же была составлена инструкция по сопровождению и поддержке сайта в дальнейшем.

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Создание сайта для малого и среднего бизнеса: сайт-визитка, корпоративный сайт, landing page, сайт услуг или интернет-магазин.

  • Стоимость: от 40 000 руб.
  • Срок: от 3-ех недель
  • Возможные платформы: CMS Wordpress/Tilda/Самописный
  • Техническая подержка по окончанию проекта
  • Сразу готов к продвижению
  • Базовое СЕО
  • Скоростная оптимизация
  • Разработаем даже если у вас нет контента и поможем с коммерчиским предложением и упаковкой бизнеса
  • Возможна разработка сайтов с соблюдением ГОСТ (для центров сертификации)

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