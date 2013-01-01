Создаём сайты на WordPress и Tilda

Соберите свою аудиторию, публикуя тематический контент любого формата (статьи/видео/подкасты). Отлично подходит для стратегии контент-маркетинга и органического продвижения. Может быть выполнен в форматах: статейника, блога, агрегатора и т.д.
Разработка сайтов под ключ
Мы создадим сайт любой сложности под ваши запросы, будь то блог, продающий сайт, интернет магазин или одностраничный сайт.
Мы специализируемся на двух системах, но знаем их безупречно! Почему именно WordPress? WordPress бесплатная и самая популярная CMS по всему миру. Гибкость Wordpress позволяет разработать абсолютно любой сайт, а возможности масштабирования позволяют реализовать любую задумку! Почему Tilda? Tilda отличный конструктор, который подойдет для не больших проектов и позволит их реализовать в кратчайшие сроки.
Соберите свою аудиторию, публикуя тематический контент любого формата (статьи/видео/подкасты). Отлично подходит для стратегии контент-маркетинга и органического продвижения. Может быть выполнен в форматах: статейника, блога, агрегатора и т.д.
Разместите свои товары в интернете и торгуйте онлайн. Подходит для любых видов интернет-коммерции, завязаной на товарах любой тематики и вида: физических, виртуальных и информационных. Возможна интеграция со многими CRM (AMO / 1С / Мой склад и т.д.).
Презентуйте свою компанию или себя в интернете, расскажите о своей деятельности. Имиджевый сайт станет визитной карточкой вашего бизнеса, повышающий уровень доверия клиентов к вашей деятельности, а так же увеличит известность бренда.
Предлагайте и продавайте услуги вашего бизнеса онлайн в удобном вам формате: заявки на услугу, онлайн запись по графику и без него, и т.п. Подходит для любых видов услуг: консультации, запись, выезд, аренда и т.д. Возможна интеграция со многими CRM (AMO / 1С / Мой склад и т.д.).
«Altatec» — стабильная и амбициозная компания, активно и успешно работающая на российском и зарубежных рынках с 2013 года. Мы работаем как с коммерческими, так и государственными компаниями. Число наших клиентов постоянно увеличивается, как и количество реализованных проектов.
Создание сайта для малого и среднего бизнеса: сайт-визитка, корпоративный сайт, landing page, сайт услуг или интернет-магазин.