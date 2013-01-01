Создаём сайты на WordPress и Tilda

РадДорс

Наш магазин – сайт дверей, где вы сможете выбрать из огромного количество моделей тот вариант, который максимально подойдёт именно вам. В наличии входные металлические и межкомнатные двери популярных брендов – Perfecto Porte, Sofia, Mezzo Porte, а также огромный выбор дверной фурнитуры: Armadillo, Sofia. Разнообразие ассортимента позволит выбрать двери самого разного ценового диапазона, дизайна и стиля исполнения.

Вид сайта: Интернет-магазин



Технологии: WordPress

Срок: 2.5 мес.

Описание проекта: разработка интернет-магазина с онлайн продажи дверей. Также было сделано:

1. Возможность добавления вариативных товаров с выбором различных аттрибутов

2. Добавлена возможность покупки в один клик

3. Был написан парсер для переноса данных со старого сайта



По окончанию проекта так же была составлена инструкция по сопровождению и поддержке сайта в дальнейшем.

